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Ушаков рассказал о подготовке ответа на транзитную блокаду Калининграда

Помощник президента РФ Ушаков: Россия готовит ответные меры для Литвы на транзитную блокаду Калининграда
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Россия готовит ответ на блокировку Литвой транзита в Калининград, рассказал 27 июня журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Он отметил, что в ближайшие дни Россия будет смотреть на развитие этой ситуации, исходя из которой и будет сформирован ответ Москвы.

«Сейчас этот вопрос находится в движении. ‹...› Всё будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов. ‹...› Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — рассказал Ушаков.

Ранее в понедельник стало известно, что власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны.

24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в своих социальных сетях написал, что Россия побеждает Литву в вопросе транзита в Калининградскую область.

22 июня стало известно, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) Литвой был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из ее страны. Комментируя эти ограничения, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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