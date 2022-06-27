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Родственники осужденного в ДНР марокканца запросили общение с ним

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна, ранее приговоренного в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, связывались с его адвокатом и запрашивали возможность общения. Об этом 27 июня заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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«От Марокко есть определенные сигналы, движение. Родственники связывались с адвокатами, которые были предоставлены господину Саадуну со стороны Донецкой Народной Республики, в частности был запрос на общение», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Министр иностранных дел ДНР добавила, что запрос на общение был удовлетворен.

Ранее, 9 июня, верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. Британская сторона в связи с этим направила ноту России.

23 июня адвокат Юлия Церковникова сообщила, что Аслин, Пиннер и Саадун готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

О 21-летнем Саадуне Брагиме практически ничего не известно. По данным его российского адвоката Игоря Вагина, в Марокко он не смог поступить в вуз, не получилось у него и устроиться на работу. На Украину он приехал в 2019-м, учил русский и даже поступил в вуз в Киеве, но вскоре бросил учебу и заключил контракт с украинскими вооруженными силами. После трехмесячного курса молодого бойца его отправили в Донецкую область.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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