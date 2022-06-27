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В Перми возбудили дело по факту гибели ребенка после возгорания телевизора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка после возгорания телевизора. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Пермскому краю.

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«В Орджоникидзевском районе города Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным следствия, в квартире жилого дома по улице Щербакова в результате аварийного режима работы электроприборов произошло возгорание. В квартире находились двухлетний и пятилетний братья, их мать ушла в магазин. Когда женщина вернулась, то обнаружила задымление.

Прибывшие сотрудники «скорой» госпитализировали детей в медицинское учреждение, где младший скончался. Пятилетний мальчик находится под присмотром медиков, его состояние, по данным СК, оценивается как удовлетворительное. Ранее в минздраве Прикамья сообщали, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам местных жителей, перед трагедией в районе происходило отключение электричества.

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