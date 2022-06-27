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Хирург рассказал о высокой популярности липосакции среди мужчин

Хирург Чиракадзе: мужчины часто используют липосакцию, чтобы избавиться от жира на животе и груди
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Фото: Global Look Press/moodboard/West Coast Surfer
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Липосакция — это довольно востребованная пластическая операция не только среди женщин, но и мужчин. Чаще всего мужчины обращаются к этой процедуре, чтобы избавиться от жировых отложений на животе, боках, груди и подбородке, рассказал «Известиям» пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Арсен Чиракадзе.

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По его словам, на первом месте по популярности среди мужчин находится липосакция живота и боков. Такая популярность объясняется тем, что операция позволяет не только откачать до 4–5 л жировой ткани за одну операцию, но и смоделировать красивый пресс с кубиками. Достичь подобного результата с помощью тренировок удается далеко не всем. Кроме того, существуют зоны локализованных жировых отложений, которые в силу анатомических особенностей даже при активном занятии спортом и правильном питании практически не уходят.

«Нередко мужчины обращаются и за липосакцией груди. В том числе, на фоне ложной гинекомастии — это увеличения груди за счет жировой ткани. Как и в случае с животом, операция позволяет не только избавиться от лишних жировых отложений, но и смоделировать более спортивный вид, подчеркнув грудные мышцы», — отметил хирург.

Еще одной распространенной проблемой, с которой мужчины приходят к пластическому хирургу, являются лишние жировые отложения в области подбородка и шеи — в этом случае также помогает липосакция.

Как уточнил Чиракадзе, в зонах липосакции отеки и синяки обычно проходят в течение 2–4 недель. Эффект от липосакции сохраняется на долгое время, а жир откладывается в зонах операции гораздо меньше, чем раньше.

При этом женщины чаще делают липосакцию на бедрах и коленях. Кроме того, реабилитация у мужчин проходит несколько дольше.

«И, конечно, есть отличия в желаемом результате: мужчины обычно хотят выраженный пресс, в то время как женщины стремятся к плоскому животу и менее выраженным мышечным контурам передней брюшной стенки», — добавил хирург.

В феврале врач-пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии в «СМ-Клиника» Михаил Коростелев рассказал «Известиям», что ринопластика оказалась самой популярной операцией среди мужчин. По словам специалиста, чаще всего мужчины обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа. Как правило, исправление формы носа практически всегда сочетается с восстановлением или улучшением функции носового дыхания

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