В орловском магазине нашли контрафактную спортивную обувь

В одном из магазинов в Орле курские таможенники нашли контрафактную спортивную обувь. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает infoorel.ru.

Проверка была проведена сотрудниками Курской таможни и Орловской транспортной прокуратуры по заявлению правообладателя.

«На кроссовки и носки был нанесен товарный знак известного международного бренда. Документы, подтверждающие законность использования товара, отсутствовали», — приводит издание слова начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Дениса Бочарова.

Обувь изъяли, будет проведена экспертиза и принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

7 июня «Известия» писали, что маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. После получения обоснованной жалобы товар попадет в теневой режим. Для вывода его оттуда маркетплейсы будут запрашивать фактуру от продавца контрафактной продукции. Если он предоставит документы о наличие у него прав на продажу товара, то бан будет снят.