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Орск закупит восемь новых автобусов «ПАЗ»

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Администрация города Орск (Оренбургская область) со второй попытки разыграла закупку на поставку восьми новых автобусов «ПАЗ». Стоимость транспорта составит 68 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчиком выбрано ООО «Южуралавто» из Уфы. По информации замглавы Орска Артема Учкина, компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в торгах.

«Срок поставки с момента подписания контракта 120 дней. Муниципалитет достиг договоренностей с производителем о поставке автобусов по мере их изготовления», — цитирует Учкина ИА «Урал56.Ру».

Согласно документации, каждый автобус должен быть оснащен системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, пожаротушения, подсчета пассажиров, а также тахографами, ремнями безопасности, электронным табло, автоинформированием, терминалом для безналичной оплаты проезда. В салоне смогут расположиться до 65 пассажиров.

Сейчас идут переговоры с поставщиком о поставке транспорта в город по мере готовности на заводе, то есть ранее 120-дневного срока, предусмотренного контрактом.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.

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