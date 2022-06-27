Орск закупит восемь новых автобусов «ПАЗ»
Администрация города Орск (Оренбургская область) со второй попытки разыграла закупку на поставку восьми новых автобусов «ПАЗ». Стоимость транспорта составит 68 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчиком выбрано ООО «Южуралавто» из Уфы. По информации замглавы Орска Артема Учкина, компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в торгах.
«Срок поставки с момента подписания контракта 120 дней. Муниципалитет достиг договоренностей с производителем о поставке автобусов по мере их изготовления», — цитирует Учкина ИА «Урал56.Ру».
Согласно документации, каждый автобус должен быть оснащен системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, пожаротушения, подсчета пассажиров, а также тахографами, ремнями безопасности, электронным табло, автоинформированием, терминалом для безналичной оплаты проезда. В салоне смогут расположиться до 65 пассажиров.
Сейчас идут переговоры с поставщиком о поставке транспорта в город по мере готовности на заводе, то есть ранее 120-дневного срока, предусмотренного контрактом.
23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.