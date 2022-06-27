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В Москве допустили исключение «Талибана» из санкций Совбеза ООН

Помощник президента РФ Ушаков: «Талибан» может быть исключен из санкций Совбеза ООН
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия поддерживает контакты с руководством талибов (движение «Талибан» запрещено в России и находится под санкциями ООН за терроризм) и допускает, что движение может быть исключено из санкционного списка Совбеза ООН при условии формирования сбалансированного правительства и активизации борьбы с терроризмом. Об этом 27 июня заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Талибы то, талибы это: к чему пришел Афганистан за полгода при новой власти
И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

По его словам, снятие санкций с талибов станет основой официального признания новых властей Афганистана.

«Но очень важно, что мы побуждаем новые афганские власти к формированию политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать действия по противодействию террористической угрозе, конечно, больше внимание уделяем обеспечению прав человеческих», — продолжил он.

Как заключил Ушаков, в случае прогресса на этих направлениях движение талибов может быть исключено из санкций ООН.

15 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что речи о признании «Талибана» в настоящий момент не идет. Днем ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия может признать правительство движения.

В феврале эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай заявил, что «Талибан» вряд ли когда-то выполнит обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание.

В феврале 2022 года исполнилось полгода с тех пор, как власть в Афганистане перешла в руки движения «Талибан». С самого начала новые руководители страны обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин. Однако прошедшие шесть месяцев продемонстрировали, что «Талибан» движется в противоположном направлении.

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