Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году

По предварительным данным, 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году получили 5953 человека. Об этом рассказал 27 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в этом году экзамены прошли объективно, учитывая и тот факт, что итоговая аттестация вернулась к «доковидному» порядку проведения. Кроме того, в 2022 году ЕГЭ проводится по новым моделям контрольных измерительных материалов, разработанным в соответствии с современными ФГОС, по которым школьники обучались с 1-го класса.

«Чтобы дать правильный ответ, выпускникам нужно было уметь рассуждать, аргументировать, использовать навыки исследовательской и проектной деятельности», — отметил Музаев в ходе брифинга в правительстве РФ.

В этом году выпускники для получения аттестата сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам. Для беженцев из Донбасса и с Украины, а также для выпускников, находящихся за рубежом, была предусмотрена возможность пройти ГИА в форме промежуточной аттестации.

Глава Рособрнадзора добавил, что в этом году среди самым популярных предметов для сдачи ЕГЭ по выбору по-прежнему остаются обществознание (45%) и биология (19%). Он также отметил, что фиксируется возрастание интереса среди школьников к информатике. По его словам, впервые этот предмет стал популярнее, чем физика, — его выбрали более 17% экзаменуемых.

«Всё больше выпускников планирует связать свое будущее со сферой IT. Тот перекос, который был в свое время в сторону экономики и юриспруденции, выровнялся, и всё больший интерес вызывают естественно-научное направление и сфера IT», — указал Музаев.

Также в этом году за нарушение порядка проведения ЕГЭ было удалено около 600 человек, в основном за использование мобильных телефонов и шпаргалок. По словам Мазуева, в 2022 году количество нарушителей сократилось по сравнению с прошлым годом.

Подводя предварительные итоги основного периода ЕГЭ он отметил, что основной период ЕГЭ был проведен без серьезных сбоев и возможных рисков при организации экзаменов, связанных с недружественными действиями отдельных государств.

21 июня в распоряжении «Известий» поступили результаты исследований, в котором российские педагоги поделились ожиданиями от баллов учеников за ЕГЭ в 2022 году. Каждый пятый учитель (19%) считает, что результат по предмету составит около 50–60 баллов, более трети преподавателей (36%) оценивают сдачу ЕГЭ в 60–70 баллов. 27% опрошенных делают оптимистичные прогнозы и утверждают, что их ученики сдадут экзамен на 70–80 баллов, 8% оценивают успехи на 40–50 баллов. И лишь 10% педагогов уверены, что ребята напишут ЕГЭ на 80 баллов и более.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.