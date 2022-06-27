Дополнительный корпус появится у детсада № 89 в Оренбурге

В Оренбурге к детскому саду № 89 присоединили здание, расположенное на улице Чкалова, 13а. В нем уже начался ремонт, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе капитального обновления рабочие должны выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, заменить двери и окна, уложить теплый пол, обустроить места хранения для колясок и санок. Стоимость ремонта оценивается в 106 млн рублей.

Также проект предусматривает масштабное благоустройство прилегающей территории. В перечень работ входит озеленение, устройство пешеходных дорожек, монтаж спортивных площадок и другое, пишет РИА «Оренбуржье».

Капремонт здания начался с замены окон. Сейчас идет демонтаж старых рам. Уточняется, что новый корпус детсада будет рассчитан на 280 мест.