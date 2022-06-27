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Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Петербурге

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Жара в Санкт-Петербурге продлится около недели. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал 78.ru главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

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По его словам, всю неделю в Петербурге не будет осадков.

«И только в начале июля — 4–5-го числа — ждем, что воздушная масса сменится, придут циклоны, начнутся хоть какие-то кратковременные дожди. Температурный фон останется высоким, но несколько понизится с +30 градусов до +25», — сообщил он.

По словам Колесова, дневная температура будет немного ниже в последующие дни, чем в понедельник, когда она достигнет 30 градусов.

«Завтра ждем +27…+29, в среду — 26-28 градусов, а с четверга вновь возвращение к более жаркой погоде — от 27 до 29 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье опять в районе 30 градусов и выше», — рассказал специалист.

Синоптик сообщил, что максимальная температура 27 июня была в 1940 году. Тогда потеплело до +32,2 градуса, отмечает ИА FlashNord.

Он также добавил, что на следующей неделе высокие температуры спадут.

24 июня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опустится до +24…+29 градусов.

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