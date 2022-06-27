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Центр уличного баскетбола и поле для мини-футбола появятся в Оренбурге

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В Оренбурге построят новый центр уличного баскетбола, поле для мини-футбола и волейбольную площадку. Об этом сообщает городская мэрия.

Центр уличного баскетбола уже начали обустраивать недалеко от стадиона «Оренбург». На участке площадью 2 тыс. кв. м также появятся три зоны для стритбола и площадка для воркаута. На объект уже завезли кольца, переносные и стационарные трибуны, пишет 56orb.ru.

Сейчас на территории идет подготовка основания для площадок. Также проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, которые свяжут центр уличного баскетбола с другой инфраструктурой района.

Заниматься в новом спортивном пространстве смогут как профессиональные баскетболисты, так и любители.

Еще одну спортплощадку планируется построить около центра дзюдо. На площади 10 тыс. кв. м подготовят поле для мини-футбола и волейбольную площадку. Также там смогут заниматься скейтбордисты и самокатчики. Для горожан появится зона с тренажерами и две площадки для пляжного волейбола.

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