Подавший сигнал тревоги борт из Мурманска сел в Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс Мурманск — Москва и подавший в полете сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом 27 июня заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Полет самолета, выполнявшего рейс Мурманск — Москва, проходил в штатном режиме. Самолет приземлился в Шереметьево. При выполнении полета диспетчер ОВД (обслуживания воздушного движения. — Ред.) для проверки работоспособности системы опознавания воздушного судна попросил включить определенный код», — цитирует ТАСС сообщение авиакомпании.

Ранее в этот день сообщалось, что летящий из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги. Отмечалось, что воздушное судно продолжало следовать в столицу, не меняя курса.