В МИД ДНР заявили об интересе ряда стран к трибуналу над солдатами ВСУ

Ряд государств уже проявили интерес к готовящемуся в ДНР трибуналу над украинскими военными преступниками. Об этом в понедельник, 27 июня, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Уже некоторые государства проявили интерес к этому процессу», — заявила она в эфире «России 24».

В начале июня в Донецкой Народной Республике анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

Так, 22 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до конца июля. Он отметил, что на трибунале смогут присутствовать иностранные журналисты.

20 июня Пушилин сообщил, что специалисты Следственного комитета РФ работают с командирами украинской националистической группировки «Азов», собирают информацию в рамках подготовки к трибуналу.

19 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что фундаментом для трибунала станет Нюрнбергский процесс.

2 июня стало известно, что первым будет Мариупольский трибунал. На нем рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах будут как боевики националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие вооруженных сил Украины.

До этого, 31 мая, глава ДНР сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он еще тогда подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».