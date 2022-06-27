Литва и ЕК согласовали принципы транзита российских грузов в Калининград

Власти Литвы в понедельник, 27 июня, на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовали принципы транзита российских грузов в Калининград. Об этом сегодня сообщил старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, в принятии решения было достигнуто единодушное согласие. При этом, он добавил, что страна не стремилась вводить «блокаду Калининграда» и в настоящее время осуществляет транзит пассажиров и грузов как в город, так и из города.

Будрис не стал комментировать конкретные принципы и положения, отметив, что консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны. Он заявил, что Литва будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и речи о каких-либо «коридорах» быть не может.

Ранее, 20 июня, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда якобы нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок еще в апреле текущего года, однако тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининградскую область из Литвы. Ограничения были введены в середине июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран ЕС. Тогда же был опубликован «черный список» товаров, в который вошли: изделия из чугуна и стали, технологические установки для сжижения природного газа, реактивное топливо, товары для использования в авиации или космической промышленности. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, табачная продукция, спиртные напитки, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

В России решительно осудили действия Литвы. Так, комментируя запрет, 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена добиваться отмены транспортных ограничений со стороны властей республики, «даже если процесс окажется трудным». Днем ранее свое мнение по этому поводу также высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что заблокировать морской трафик между Россией и Калининградской областью нереально, что бы ни предпринимал Евросоюз. Помимо этого он предупредил о возможных последствиях для Литвы, в частности, о проблемах с доступом определенных товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запад усилил санкционное давление на Москву в связи с проведением военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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