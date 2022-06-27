Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником
Марокко направило запрос на общение с осужденным в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемником, он был удовлетворен. Об этом 27 июня заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее, 9 июня, верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. Британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.
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