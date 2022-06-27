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В Литве предупредили о росте DDoS-атак на госпредприятия

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Интенсивные DDoS-атаки наблюдаются в отношении государственных и частных предприятий Литвы. Об этом 27 июня сообщил центр кибербезопасности балтийского государства.

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При попытке войти на страницы ряда ведомств и компаний открывается пустая страница, выдающая ошибку входа.

Из-за сбоя, в частности, приостановила работу Государственная налоговая инспекция балтийской республики. Причиной назван необычайно большой поток подсоединений.

По данным специалистов, похожие сбои ожидаются и в ближайшие дни.

24 июня в информационной системе таможни Литвы произошел сбой. Пересечение границы из Калининградской области было затруднено, оформление машин занимало длительное время.

Таможня предупредила водителей «о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост» на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское».

Как отмечает «Газета.Ru», в одном из новых Telegram-каналов хакерской группировки Killnet указано, что было отключено более 1 тыс. веб-ресурсов Литвы. Там же опубликован скриншот с главной страницей сайта полиции Литвы, на которой указано, что ресурс заблокирован.

В полночь на 18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

21 июня был опубликован черный список, в который вошли: изделия из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.
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