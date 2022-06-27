Английская пресса прозвала Британию столицей мошенничества из-за роста цен

Увеличение стоимости жизни в Великобритании привело к тому, что она стала «столицей мирового мошенничества». Ущерб от этого в стране за год составляет около £3 млрд ($3,7 млрд), говорится в опубликованном 26 июня исследовании газеты Daily Mail.

Так, по данным издания, показатели потерь на человека намного выше, чем в других западных странах с лидирующими экономиками, среди которых США, Канада и Австралия. Ситуация продолжает ухудшаться. Только в апреле сумма украденных у британцев финансов приблизилась к отметке в £700 млн, в то время как за аналогичный период 2021 года показатель достиг £200 млн.

С начала 2022 года уже более 40 млн совершеннолетних жителей Соединенного Королевства, то есть практически три из четырех граждан, стали жертвами мошенников. Этот ущерб для экономики Великобритании, по данным издания, эксперты оценивают в £137 млрд. Государство лидирует в списке обмана с использованием кредитных и дебетовых карт.

Ранее в этот же день стало известно, что двое жителей Хабаровска пострадали в результате телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 9 млн рублей. По словам 45-летнего мужчины, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что от имени хабаровчанина якобы оформлен кредит.