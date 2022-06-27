Wildberries будет платить зарплату ряду сотрудников ежедневно

Интернет-магазин Wildberries запускает новый платежный сервис для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который позволит увеличить им периодичность выплат зарплат: в ближайшее время введут еженедельные выплаты, а в среднесрочной перспективе — ежедневные. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе компании в понедельник, 27 июня.

На такой график выплат компания собирается перевести и специалистов логистических комплексов — сборщиков заказов, приемщиков товаров и др.

«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат — даже каждый день. Наша цель — сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами», — сказали в Wildberries.

На первом этапе разработки финтех-сервиса запустили новый интерфейс и открыли доступ к самостоятельным переводам: заработанные деньги моментально отражаются на персональном балансе и пользователь сам указывает свой банковский счет, на который ему удобно получить средства.

Новинка, помимо увеличения частотности выплат, позволит специалистам пунктов выдачи и логистических центров полностью и в режиме онлайн контролировать свои финансы — просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных денег. С ее помощью они смогут следить за тратами в интернет-магазине — в будущем этот процесс станет бесшовным, позволит совершать покупки без использования банковской карты и получать моментальные начисления за возвраты товаров.

В конце мая в Wildberries сообщили, что запустили возможность оплаты при получении заказов, которая стала доступа для 75% покупателей в том же месяце. Постоплата широко доступна только у этого ритейлера и является одним из любимых сервисов клиентов, отмечали в компании.

Оплачивать покупки онлайн при получении заказа в пункте выдачи можно с помощью банковской карты. Для этого пользователю нужно заранее привязать ее в личном кабинете во время формирования заказа.