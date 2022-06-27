Более 3 тыс. пар в Подмосковье получили выплату к юбилею семейной жизни

В Московской области более 3 тыс. пар с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, выплату к юбилею совместной жизни могут получить пары, которые живут в браке более 50 лет. Оформить ее может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье, пишет РИАМО.

Заявление, по словам Каклюгиной, нужно подать один раз на региональном портале госуслуг. Далее она будет поступать автоматически.

Для супругов, проживших вместе 50 лет, предусмотрена выплата в размере 5 тыс. рублей, 55 лет — 6 тыс. рублей, 60 лет — 7 тыс. рублей, 65 лет — 8 тыс. рублей, 70 лет и более — 9 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

В сентябре прошлого года в Подмосковье напомнили о возможности оформить ежегодную выплату за донорство. По словам Ирины Каклюгиной, такую выплату смогут получить те, у кого есть знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».