Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Опубликованы кадры последствий обстрелов Черногвардейского района Макеевки военными вооруженных сил Украины (ВСУ).

При обстреле сильные повреждения получило здание магазина, двое его сотрудников были ранены. Стекла продуктового выбиты, многочисленные осколки засыпали пол.

Как рассказала местная жительница, из-за обстрела ВСУ пострадала еще одна женщина, ей оторвало руку, двух других местных жителей ранило на остановке.

«Двоих с остановки забрали, не знаю, целы или нет. Наша продавщица — в лицо стекла. Она сидела в уголочке, ей в лицо стекла полетели, поехали в больницу», — добавила женщина.

Другая местная жительница Макеевки рассказала, что при обстреле вылетели стекла в ее квартире.

«Женщину тут убило, сидела торговала, мужчина шел с «Энергосбыта» с водичкой, убило. Около водички мужчину забрали, ранило. У нас все окна повылетали. У меня на третьем этаже. Рядом в квартире повыбивало, даже мебель побило», — сообщила она.

Ранее в этот день в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. Отмечалось, что в результате обстрела погибли два человека, еще три мирных жителя получили ранения. В штабе пояснили, что обстрел был произведен при помощи установки РСЗО «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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