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Путин рассказал о недобросовестных практиках иностранных фармкомпаний

Путин: зарубежные фармкомпании проталкивают свою продукцию на российский рынок
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 27 июня провели встречу, на которой обсудили недобросовестное поведение иностранных фармацевтов, за деньги проталкивающих через медиков свою продукцию.

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По данным Чиханчина, в это были втянуты руководители медучреждений и медработники в 30 субъектах России. В ответ на это Путин отметил, что подобные схемы практикуются по всему миру.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — сказал президент РФ.

Чиханчин заявил о необходимости пресекать такую деятельность и проинформировал главу государства о проведении совместной с ФСБ проверки.

9 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что общее количество забракованных серий лекарств — недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных — уменьшилось в четыре раза за последние пять лет. Она отметила, что сегодня каждый пациент может прочитать QR-код и узнать, где тот или иной препарат был выпущен, где продавался, проследить всю его цепочку.

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