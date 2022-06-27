Около сотни новых остановочных павильонов установят в Челябинске

На территории Челябинска в 2022 году намерены установить 99 новых остановочных павильонов. Об этом замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов рассказал на аппаратном совещании в мэрии.

По его словам, поставка и установка объектов пройдет в два этапа. В июле рабочие смонтируют 49 павильонов, в августе и первой декаде сентября — оставшиеся 50.

Новые остановки призваны защитить горожан от непогоды и придать городским улицам единообразный облик, уточняет Kursdela.biz.

Отдельно планируется реализовать программу по замене 50 объектов на трамвайных остановках. Начать работы должны уже в этом году.