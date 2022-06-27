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Эксперт рассказал о влиянии санкций Японии на курс рубля

Эксперт Шатов рассказал о влиянии новых санкций Японии против РФ на скачки курса рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Утреннее падение курса рубля было связано с тем, что рынок отыгрывал новые санкции, которые Япония ввела в отношении России. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 27 июня.

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«Что касается санкций со стороны Японии, то это лишь капля в море по сравнению с тем, с чем уже столкнулась российская экономика, и вряд ли существенно ухудшит ситуацию», — полагает он.

По словам Шатова, влияние на курс могло оказать и то, что страны G7 собираются отказаться от закупок российского золота.

«О планируемом эмбарго уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада, тогда как страны Евросоюза еще рассматривают вопрос. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл», — отметил эксперт.

Он добавил, что введение эмбарго на покупку российского золота является ожидаемым и вряд ли сможет оказать давление на экономику РФ.

Поставки российского золота в недружественные страны уже прекратились после того, как шесть аффинажных заводов (предприятий, специализирующихся на переработке промышленных продуктов для извлечения драгметаллов) были лишены статуса Good Delivery, то есть статуса надежного поставщика, рассказал специалист. Россия больше не ведет поставки на организованные международные рынки в Лондон, Нью-Йорк и Токио, подчеркнул он.

На открытии торгов на Мосбирже в понедельник рубль слабел по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. По итогам прошлой недели курс рубля укрепился к доллару и евро. 24 июня доллар подешевел до 53,4 рубля, в евро — до 56,07 рубля.

Согласно данным на 10:15 мск 27 июня, американская нацвалюта стоила 53,53 рубля (+0,26%), европейская валюта — 56,29 рубля (+0,4%). К середине дня рубль начал отыгрывать потери: курс доллара США составил 53,29 рубля в 16:14 мск, курс евро — 55,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,3 копейки, до 54,46 рубля.

Ранее в этот же день телеканал NHK сообщил, что правительство Японии расширит комплекс антироссийских санкций и включит туда еще порядка 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с РФ. Ограничения предполагают запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст, замораживание активов около 70 российских физлиц и запрет на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.

Накануне президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрйи Песков заявил, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

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