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Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

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Страны G7 планируют добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота. Об этом сообщается в опубликованном 27 июня заявлении «большой семерки».

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«Мы будем продолжать изучать новые способы изоляции России от участия в мировом рынке. Мы полны решимости сократить доходы РФ, в том числе от продажи золота», — говорится в документе.

Кроме того, участники G7 намерены и дальше сокращать экспортные доходы России, «предпринимая шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей».

Ранее 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае запрета на ввоз золота из России, Москва переориентируется на рынки, где драгметалл больше востребован, где более комфортные и законные экономические режимы.

О намерении Великобритании, США, Канады ввести запрет на импорт золота из России днем ранее сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Юрист, медиатор Юрий Капштык 21 июня рассказал «Известиям», что для российской стороны не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота. Он подчеркнул, что существуют также евроазиатский и восточноазиатский рынки. Кроме того, по его словам, Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче золота как из минерального сырья, так и в чистом виде, поэтому страна всегда создает золотовалютный запас.

Западные страны начали ужесточать рестрикции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Евросоюз принял уже шесть пакетов антироссийских санкций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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