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Минобороны России сообщило об ударе четырьмя ракетами по заводу «Артем» в Киеве

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Вооруженные силы РФ 26 июня нанесли авиаудар по ракетно-космическому предприятию «Артем» в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева», — сказал он на брифинге 27 июня.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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Представитель Минобороны РФ пояснил, что на заводе производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

«По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала», — отметил Конашенков.

При этом, по его словам, при попытке перехватить российские ракеты средствами противовоздушной обороны (ПВО) Украины на жилой дом могла упасть одна из украинских ракет, сбитая их же комплексом.

«Украинскими расчетами ЗРК (зенитных ракетных комплексов. — Ред.) С-300 и «Бук-М1» было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — сказал представитель Минобороны РФ.

О попадании ракеты в жилой дом в Киеве накануне сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, выявлено тело одного погибшего, ранения получили шесть человек, поисково-спасательные работы продолжаются. В произошедшем киевский градоначальник обвинил Россию.

До этого, 29 апреля, Конашенков сообщал, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем».

Предприятие «Артем» принадлежит госконцерну «Укроборонпром». Его основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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