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В Госдуме призвали уволиться ведущих антироссийскую пропаганду преподавателей

Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ведущие пропаганду в интересах других государств преподаватели должны покинуть занимаемые должности. Об этом 27 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе больших парламентских слушаний по вопросам высшего образования в России.

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«Тот, кто начинает всё это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — сказал он.

По мнению Володина, ректоры вузов должны не только обратить внимание на происходящее, но и осознать собственную ответственность. В таких случаях руководителям учебных заведений тоже стоит уволиться, добавил он.

«Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», — заключил спикер нижней палаты парламента.

В парламентских слушаниях в Госдуме принял участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители вузовского сообщества и эксперты. Обсуждался вопрос создания новой системы российского высшего образования.

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, решение было принято в результате того, что ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

2 июня Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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