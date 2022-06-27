Под окнами отеля Hilton в Москве обнаружили мужчину с серьезными переломами

Вечером, 22 июня, под окнами пятизвездочного отеля Hilton в Москве на улице Каланчевская нашли мужчину с многочисленными переломами рук, ног, ребер и позвоночника.

По данным «Известий», 24-летний потерпевший не являлся постояльцем пятизвездочного отеля. Он находился на втором, техническом этаже Hilton в сталинской высотке. В настоящий момент известно, что мужчина является жителем Череповца.

Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

15 июня из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома на Шоссе Энтузиастов в Москве, выпала женщина с двухлетней дочерью. Ребенок скончался от полученных травм. По предварительным данным, 30-летняя Фатима пыталась удержать девочку от падения, но они вместе сорвались.

Перовским межрайонным следственным отделом столичного Следственного комитета возбуждено уголовное дело.