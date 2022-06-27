Две фрески восстановили в столетнем храме в Тюменской области

Две фрески восстановили в церкви Серафима Саровского в селе Суерка в Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Реставрация самой церкви началась в 2019 году и была завершена летом 2021 года. Специалистам удалось восстановить главки и фасады, а также обновить инженерные коммуникации. На текущий момент завершена реставрация настенных композиций «Воскресение Христово» и «Явление ангела женам-мироносицам».

Церковь Серафима Саровского была построена в 1902–1914 годы. Новое здание было построено на месте старой кладбищенской церкви.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми планируют восстановить церковь, первое упоминание о которой датировано 1755 годом.