В Костроме прокуратура запросила пожизненное убийцам пятилетней девочки

Прокуратура Костромской области запросила пожизненное заключение для двух обвиняемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Об этом в понедельник, 27 июня, «Известиям» рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что свою вину обвиняемые признали полностью.

18 апреля стало известно о том, что мать убитой девочки предъявила гражданский иск на возмещение морального вреда на 11 млн рублей.

13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи после убийства девочки возбудили новое уголовное дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

Трагедия произошла 4 января. Тогда девочка вышла погулять на улицу Северной Правды в Костроме. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от тела, однако были задержаны полицией. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Известно, что обвиняемые были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу. Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал их. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение. По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.