Появилось фото задержанного в Москве насильника

В распоряжении «Известий» появилась фотография задержанного в Москве насильника.

О его задержании стало известно ранее в понедельник. Вечером 23 июня он напал на 18-летнюю девушку. Насильник подкараулил потерпевшую на неосвещенном участке лесопарковой зоны на улице Вильгельма Пика. Применив газовый баллончик, ей удалось вырваться.

Как рассказал «Известиям» источник, задержать злоумышленника правоохранителям удалось благодаря тому, что потерпевшая запомнила его лицо и помогла составить фоторобот.

По информации столичного управления Следственного комитета РФ, задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).

Также по информации «Известий», задержанный проверяется на причастность к шести аналогичным преступлениям в столице.

16 мая житель Зеленограда спас женщину от маньяка с шестью пальцами, который хотел ее изнасиловать.

11 мая стало известно о том, что в поселке Ванино (Хабаровский край) отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу, ранил жену, а после покончил с собой. По предварительным данным, мать девочки пришла домой и увидела, что ее муж насилует дочь, тогда мужчина схватил нож и набросился на супругу, нанеся ей ранение. После он нанес несколько смертельных ранений ножом школьнице и совершил самоубийство.