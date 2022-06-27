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Фестиваль «Ш. К. А. Ф» в Липецке поменяет площадку

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В Липецке впервые с 2019 года проведут фестиваль «Ш. К. А. Ф». Правда, это мультикультурное мероприятия пройдет на новой площадке. Вместо Городища и улицы Ленина фестиваль состоится на площадке Центрального городской библиотеки имени Есенина.

Замдиректора Центральной библиотечной системы города Оксана Сильченкова рассказала GOROD48, что фестиваль приурочат к открытию на базе учреждения модельной библиотеки. Мероприятия запланированы на сентябрь.

Организаторы фестиваля начали собирать заявки от потенциальных участников. Первые уже поступили: о своих намерениях заявили местные и иногородние мастера декоративно-прикладного искусства.

В рамках «Ш.К.А.F`а» будут работать несколько тематических площадок. Планируется лекторий от успешных блогеров, дизайн, аквагрим, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, поэтов и прозаиков.

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