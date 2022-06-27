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ВС РФ в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы наемников
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Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников, пытавших российских военных

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В ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЛНР) в воскресенье, 26 июня, российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из иностранных наемников. Об этом в понедельник на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«26 июня в ходе боев в 3 км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков», — сказал он.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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Конашенков подчеркнул, что первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — добавил представитель ведомства.

Днем ранее российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность. За день до этого в районе Николаева было уничтожено более 300 украинских военных и наемников.

2 июня в Минобороны РФ заявили, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. Однако большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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