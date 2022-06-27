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Похолодание и дожди прогнозируют в течение недели в Тюмени

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Синоптики прогнозируют похолодание и осадки в течение недели в Тюмени. Температура воздуха не превысит +15 градусов.

Согласно прогнозам, 28 и 29 июня вероятны небольшие осадки. Температура воздуха составит +7...+8 градусов в ночные часы и до +13 градусов днем в Тюмени. 30 июня дожди временно прекратятся, ожидается переменная облачность, пишет портал «Наш город». Температура воздуха составит до +9 градусов ночью и до +15 градусов днем.

1 июля осадки возобновятся. Ночная температура составит до +10 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +15 градусов. Аналогичная погода ожидается 2 июля.

Синоптики ожидают, что в Тюмени потеплеет в воскресенье, 3 июля. Температура воздуха повысится до +19 градусов в дневные часы.

Ранее сообщалось, что понижение температуры воздуха в течение недели ожидается на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

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