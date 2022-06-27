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Два человека погибли в Макеевке из-за обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки погибли два человека, сообщает Telegram-канал территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки число погибших возросло до 2 человек, еще 3 мирных жителя получили ранения», — указано в публикации.

В штабе сообщили, что обстрел был произведен при помощи установки РСЗО «Град».

В последние недели ВСУ усилили обстрелы Донецка. Так, 25 июня в результате обстрела города погибла жительница Петровского района. За день до этого стало известно, что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

23 июня мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке. А 22 июня в республике сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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