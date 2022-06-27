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Рост цен на топливо в США спровоцировал волну краж бензина

Fox News: рост цен на топливо в США спровоцировал рост краж бензина
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Фото: Global Look press/Harald Tittel
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Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо. Об этом 27 июня сообщил телеканал Fox News.

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Бензин воруют разными способами, говорится в сюжете. Кто-то откачивает топливо с АЗС, используя специальное оборудование, другие пытаются слить его из других машин, а третьи взламывают сети продавцов в интернете и перепродают этот бензин дешевле.

При этом, по мнению аналитиков, воруют бензин из чувства наживы, а не желания продать его дешевле.

«Здесь нет никаких Робин Гудов», — отметил вице-президент по стратегическим отраслевым инициативам Национальной ассоциации круглосуточных магазинов Джефф Ленард.

По его словам, эти воры не грабят богатых, раздавая бедным. За высокие цены на бензин владельцы АЗС не отвечают, напомнил эксперт.

«Вы можете буквально довести владельцев АЗС до банкротства, делая такие вещи. Даже если кража нефти может помочь людям получить бесплатный бензин, это действительно плохо для этих владельцев заправочных станций», — добавил соучредитель NGT Academy, академии по обучению сетевой инженерии и кибербезопасности Терри Ким.

В начале этого месяца полиция штата Вирджиния заметила автомобили, использующие устройства для заправки бензином на заправке Citgo, которая в то время была закрыта.

«В ходе предварительного расследования офицеров было установлено, что устройства использовались для незаконного доступа к бензоколонкам. Затем люди продавали бензин со скидкой через телефонное приложение и рекламировали операцию в социальных сетях», — рассказали правоохранители.

За несколько дней у АЗС украли бензина на тысячи долларов.

Ранее в этот день глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза предупредил, что цены на бензин в США могут вырасти до «апокалиптических» значений в том случае, если во время сезона летних ураганов возникнет угроза для нефтеперерабатывающих предприятий.

21 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (4,5 л) и больше. До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

10 июня агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По его данным, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал проклятием рекордную инфляцию в стране.

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