Контрабанду леса на 123 млн рублей выявили в Красноярском крае

Красноярская таможня выявила незаконный вывоз пиломатериалов на территорию Китая. Общий ущерб превысил 123 млн рублей.

По данным таможенников, поставки организовали бухгалтер и руководитель фирмы-экспортера, а также житель Иркутской области. С октября по декабрь 2021 года компания подала 263 декларации на пиломатериалы в Сибирскую электронную таможню. Подозреваемые вносили недостоверные сведения в систему «ЛесЕГАИС» и использовали фиктивные документы, чтобы скрыть факты нарушений. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Всего на территорию Китая отправлено более 10 тыс. кубометров древесины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере».

В Псковской области фермера обязали выплатить свыше 880 тыс. рублей за вырубленные в Себежском районе деревья. По данным лесничества, всего уничтожено 76 сосен.