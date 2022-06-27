Финляндия и Швеция будут участниками саммита НАТО в качестве партнеров

Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО в Мадриде в качестве партнеров. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Финляндия и Швеция являются нашими ближайшими партнерами, и в этом качестве они примут участие в саммите НАТО в Мадриде независимо от того, как идут переговоры об их вступлении», — отметил он в ходе пресс-конференции в преддверии саммита.

Днем ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, в режиме видеоконференции.

В тот же день официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом. Он указал, что это «будет саммит перед саммитом НАТО».

13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что займет на предстоящем саммите жесткую позицию по вступлению скандинавских стран в альянс и не пойдет на компромисс со странами, которые, по мнению Турции, поддерживают терроризм.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 28–30 июня.

До этого, 8 июня, Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.