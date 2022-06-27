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Врач оценила риск заражения ВИЧ через поцелуи

Специалист по половому воспитанию Климова опровергла возможность заражения ВИЧ через поцелуи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Специалист по половому воспитанию, акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, автор книги для девочек «Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова развеяла миф о риске заражения ВИЧ через поцелуи.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 27 июня, специалист подчеркнула, что ферменты и антитела, содержащиеся в слюне, препятствуют заражению.

По словам Климовой, ей часто приходится отвечать на вопросы подростков, и одним из наиболее важных является: «Можно ли через поцелуй заразиться ВИЧ?»

«Ответ однозначный: нельзя. Вирус живет только в крови, в грудном молоке и жидкостях, связанных с половыми органами. <…> Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только в случае прямого контакта биологических жидкостей», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что вирус может быть обнаружен в слюне, но не может передаваться через поцелуи от человека к человеку, поскольку комбинация присутствующих в слюне антител и ферментов естественным образом предотвращает заражение ВИЧ. Климова добавила, что также заразиться нельзя и через прикосновения, пользование общей посудой, ванной и постельным бельем.

Между тем, Климова указала на существования других болезней, заразиться которыми можно через слюну: кариес, гингивит, герпес, респираторные инфекции, мононуклеоз, сифилис. Риск повышается, если «нарушена естественная иммунная система рта и в нем есть ранки и язвы».

Ранее в июне врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалёва рассказала «Известиям», какие симптомы могут говорить о начале ВИЧ-инфекции. По ее словам, появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных.

Наиболее распространенными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции являются лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.

Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз. Под влиянием иммунодефицита у 10–15% инфицированных развиваются следующие вторичные заболевания: ангина, бактериальная пневмония, кандидозы, герпетическая инфекция и др.

Следующая стадия ВИЧ-инфекции — субклиническая — наступает через две-три недели после исчезновения первых признаков заболевания, она может длиться примерно от двух до 20 лет. Единственным симптомом на этой стадии может быть увеличение лимфатических узлов.

В ноябре 2021 года сайт NBC News сообщил, что 30-летняя женщина из Аргентины стала вторым в истории ВИЧ-инфицированным человеком, чья иммунная система смогла победить вирус без медицинского лечения. Соответствующий диагноз ей поставили в 2013 году. Известно, что ее муж и ребенок — ВИЧ-отрицательные. Результаты сенсационного обследования выздоровевшей от СПИДа женщины опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Уточняется, что пациентка принимала медикаменты только в течение шести месяцев во время беременности, чтобы гарантировать рождение здорового ребенка, пишет Pravda.Ru.

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