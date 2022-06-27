Подверженные подтоплению зоны определяют в Иркутской области

В 2022 году в Иркутской области 61,9 млн рублей выделили на выявление зон, наиболее подверженных подтоплению. Специалисты исследуют территории вдоль реки Ангары на участке от Иркутска до Братска.

Енисейский БВУ внес в Единый государственный реестр недвижимости 298 населенных пунктов региона. На мероприятия с 2019 по 2021 год выделили свыше 130 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Населенные пункты будут обозначены как зоны с особыми условиями использования территорий. Возводить капитальные объекты на этих территориях будет нельзя», — пояснила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

Еще одной целью исследования является создание инженерной защиты уязвимых территорий.

Ранее сообщалось, что уровень воды превысил норму на 70–380 см на основных реках Амурской области.