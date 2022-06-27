Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 27 июня, подтвердил информацию о планах американских властей поставлять современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на Украину.

«Как (Байден. — Ред.) заявил президенту Зеленскому, мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины <...>», — заявил в Германии журналистам сопровождающий американского президента Джо Байдена во время поездки в Европу Салливан.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Кремль о поставках Киеву системы ПВО большой дальности.

26 июня телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. В частности, отмечалось, что Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

В тот же день Байден во время выступления на саммите лидеров G7 в Баварии заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

1 июня Байден отмечал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, накачивая украинскую сторону вооружением якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это на протяжении восьми лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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