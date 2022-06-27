Поселок под Сочи оказался отрезан от транспорта из-за повреждения моста

Поселок Зубова Щель под Сочи остался отрезанным от цивилизации из-за поврежденного во время обильных осадков моста. Жителей населенного пункта обеспечили продуктами, водой и лекарствами.

На месте работает комиссия департамента транспорта и дорожного хозяйства. Транспортную доступность поселка, в котором проживают 23 человека, по временной схеме обеспечивает вездеход МЧС. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Подъем уровня воды отмечается в реках Черноморского побережья, вероятность наводнения оценивается как очень высокая. Критический подъем воды зафиксирован в реках Лазаревского района, частично подтоплены территории Головинского участкового лесничества. Пострадали тропиночная сеть и элементы благоустройства популярного объектов «33 водопада», водопад Игристый и каньон Прохладный.

В Сочи арендаторы и подрядные организации проводят расчистку 16 пляжей.