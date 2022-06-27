Заммэра Москвы Сергунина рассказала о поддержке молодежных проектов

В столице для молодежи сформированы «уникальные условия для самореализации, открыты лучшие возможности в образовании, карьере, бизнесе, творчестве и волонтерстве», заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице живут 3,5 млн молодых людей. «Вы стремитесь не только проявить себя, но и заботитесь об окружающих. Волонтерское сообщество столицы объединяет уже 760 тыс. человек. Три четверти из них — именно молодые люди. Город всегда поддержит ваши начинания», — подчеркнула Сергунина.

Вице-мэр от лица московского правительства поздравила жителей столицы с Днем молодежи. К этому дню приурочили награждение участников молодежных сообществ. Среди них представители московских региональных отделений Российских студенческих отрядов и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также таких проектов, как «Город героев Москва», «Зачетная Москва», «ВРаботе», «Московский диалог». Им вручили благодарственные письма. Церемония прошла в Белом зале мэрии Москвы.

Сергунина отметила, что в столице создают целую экосистему для воплощения талантов молодых людей. В нее входят центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки, школы искусств, культурные центры, спортивные секции, разноплановые образовательные и карьерные проекты.

В 2021 году гранты мэра Москвы на общую сумму более 110 млн рублей были выделены для реализации десятков молодежных проектов в сфере профориентации, спорта, киберспорта, творчества, просвещения и патриотического воспитания.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.