1 июля Россия отметит День ветеранов боевых действий

В пятницу, 1 июля, в России отметят День ветеранов боевых действий. На сегодняшний день памятная дата не имеет официального статуса, но широко известна в кругу российских военнослужащих, которые отдают долг Родине.

В 2022 году День ветеранов боевых действий приобрел известность в масштабах всей страны. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной военной операции. Российские военные отправились в республики Донбасса и на Украину с целью защиты мирных жителей.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены две главные задачи, поставленные верховным главнокомандующим, — демилитаризация и денацификация.

Наши военные мужественно сражаются, освобождая один за другим населенные пункты. Некоторые — ценой здоровья и жизни. Многие из них удостоены государственных наград.

В марте российский лидер подписал закон о присвоении военнослужащим, ставшим на защиту ДНР и ЛНР, статуса ветеранов боевых действий. Всем им независимо от звания полагаются ежемесячные выплаты, льготы на коммунальные услуги, налоговые, транспортные, земельные и другие меры социальной поддержки. По ссылке — полный список.

Дополнительно на нашем сайте будет опубликована программа ко Дню ветеранов боевых действий. Телеканал «Известия» будет освещать мероприятия 1 июля.

На сайте «Известий» также можно ознакомиться с календарем праздников на лето, а также узнать график выходных в 2022 и 2023 годах.