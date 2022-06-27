Массовая гибель птенцов белого аиста зафиксирована в Псковской области

В Псковской области в период сильных дождей в середине июня погибли птенцы белых аистов. О произошедшем сообщил волонтерский центр «Дом белого аиста».

В организации Псковской ленте новостей рассказали, что 14–15 июня в гнездах у аистов были уже подрощенные пуховые птенцы в возрасте около трех недель или чуть постарше. Первые сообщения о гибели птенцов стали поступать от жителей 16 июня. Они рассказывали, что после сильного ливня перестали слышать и видеть аистят.

Инциденты произошли в нескольких районах Псковской области. В Центре признались, что за пять сезонов его существования впервые столкнулись с подобной проблемой.

Причиной гибели птенцов специалисты считают сильные осадки — птицы намокли, переохладились и погибли. В этом году отложить новую кладку и вывести новых птенцов аисты уже не успеют.

15 июня в Пскове за сутки выпала месячная норма осадков — 68 мм. Ливни с грозами вновь могут прийти в регион 28-29 июня, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. На фоне высоких температур ожидается прохождение линии неустойчивости, сопровождающейся грозами и шквалистым усилением ветра.