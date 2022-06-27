Россия сократила финансовые операции с недружественными странами на 80%

Финансовые операции Российской Федерации с недружественными странами сократились на 80%. Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил 27 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных. Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центральноазиатскими странами и рядом других», — приводит слова Чиханчина пресс-служба Кремля.

По его мнению, экономика страны работает, «экономическая жизнь продолжается».

Кроме того, Чиханчин рассказал, что некоторые страны предпринимают попытки исключить Россию из участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Сегодня самое главное — это отстоять наши интересы на профильной нашей площадке, фатфовской, — это международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма — и ее региональной группы», — сказал он.

Ранее, 9 июня, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у недружественных стран не получается изолировать Россию в экономическом, торговом, политическом планах. Он также добавил, что «ни одна страна не будет стремиться к изоляции». Позже, 17 июня, в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ Песков уточнил, что бизнесмены из недружественных государств по-прежнему заинтересованы в поддержании отношений с Россией.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий 7 марта.