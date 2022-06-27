Площадки для выгула собак оборудуют в Красноярске за 7,2 млн рублей

В Красноярске к осени появятся новые площадки для выгула собак. Стоимость работ оценивается в 7,2 млн рублей.

По данным департамента городского хозяйства, средства на оборудование площадок для выгула питомцев предусмотрены в бюджете Красноярска впервые. Власти определяют, где разместить специальные места для собаководов. При оборудовании площадок необходимо учесть санитарные нормы, а также интересы местных жителей, пишет ИА KrasnoyarskMedia. В частности, расстояние от жилого дома до площадки должно быть не менее 150 м.

На текущий момент известно, что площадки для выгула собак появятся в районе парке Гвардейского, а также на улицах Петра Ломако и Норильской. Кроме того, площадку оборудуют в сквере на улице Полтавского. По остальным территориям пока ведется обсуждение.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, в рамках которого субъекты РФ могут самостоятельно установить ограничения на самовыгул домашних животных, а также дополнительные условия к их содержанию.