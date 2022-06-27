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Аналитик Демидов назвал информацию о создании «ловушки для Запада» безосновательной

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Данные о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит сырьевую ловушку для Запада, являются необоснованными. Возможные покупка или аренда РФ месторождений лития в Боливии не понесут за собой угрозы для западных экономик, рассказал 27 июня международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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«<…> литий является достаточно новым для индустрий металлом, соответственно, полномасштабной разведки в мире не производилось. Уверен, что со временем будут открыты не менее крупные месторождения в Африке, России, США, Китае, и Боливия может перестать быть ключевой сырьевой страной», — рассказал специалист в беседе с Lenta.ru.

Он также указал на то, что Боливия не передает в концессию запасы лития одной стране. Это, по словам Демидова, ощутимое препятствие для появления монополиста на мировой арене. Потребность государств в литии по подсчетам должна достичь 2,4 млн тонн карбонатного эквивалента — на 1,8 миллионов тонны больше, чем будет произведено в 2022 во всем мире.

Накануне, 26 июня, немецкая газета Die Welt рассказала о якобы «новой сырьевой ловушке», которую Владимир Путин расставил для западных стран. По данным издания, Боливия находится в поисках партнеров для разработки своих месторождений лития, которые считаются крупнейшими в мире. В материале указано, что одним из претендентов является Россия.

В материале подчеркивается, что контроль над боливийскими месторождениями усугубил бы зависимость Европы от российского сырьевого экспорта, добавив бы к газу и нефти еще и литий. Запасы лития в Боливии превышают его объемы в Аргентине и Чили и исчисляются в 21 млн т.

Страны Запада ужесточили свою санкционную политику в адрес России 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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