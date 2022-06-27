Летящий из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги. Об этом 27 июня ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет Airbus A320 после вылета из Мурманска в Москву подал сигнал тревоги на девятой минуте полета. Причина подачи сигнала устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Посадка воздушного судна планируется в 16:20 в Шереметьево. Самолет продолжает следовать в Москву, не меняя курса.

22 июня появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту в Якутии. Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. Как уточнили власти Якутии, на борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.