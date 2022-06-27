Жителя Иркутска задержали за сбыт фальшивых купюр при покупке телефона

Жителя Иркутска задержали после сбыта фальшивых купюр при покупке телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 29-летний мужчина решил продать свой смартфон и во время сделки получил 15 купюр номиналом 5000 рублей. Деньги оказались поддельными, однако подозреваемый решил не обращаться в правоохранительные органы. Вместо этого он нашел на сайте объявлений другой телефон и договорился о встрече с 20-летней студенткой из Ангарска. Мужчина расплатился 13 купюрами, уточняет ИА IrkutskMedia.

После нескольких попыток внести деньги на свой счет с помощью банкомата девушка поняла, что имеет дело с фальшивыми деньгами. Тогда она обратилась в полицию.

Подозреваемый мужчина задержан, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).