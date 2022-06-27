Историческое просвещение включат в программы для младших классов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 27 июня сообщила о работе над включением исторического просвещения в образовательные программы для младших классов российских школ.

Кроме того, в высших учебных заведениях планируется установить единые требования по преподаванию и изучению истории.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос включения в образовательные программы для младших классов исторического просвещения. В этом же году планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории и обеспечить ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов», — сказала Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

О планах ввести изучение истории с первого класса стало известно в апреле. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что отдельных уроков истории не будет, младшеклассники начнут изучать «историю своей семьи, своего края, своего региона» в рамках предмета «Окружающий мир».

Тогда же президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Также в апреле сообщалось, что с 1 сентября следующего учебного года исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.